АМК ініціюватиме жорсткий контроль ринку фінансових послуг

Антимонопольний комітет України має намір ініціювати введення жорстких заходів стосовно юридичних осіб-адміністраторів окремих груп фізичних осіб, які вносять членські внески з метою участі у таких групах з подальшим отриманням позик.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання комітету заявив перший заступник голови АМК Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО.

«Необхідно ввести жорсткий державний контроль за даною сферою. І необхідно внести ініціативи на розгляд уряду», - сказав він.

У АМК також зазначають, що вже підготовлене звернення до Кабінету міністрів з пропозиціями про внесення змін до закону про фінансові послуги і державне регулювання ринків фінансових послуг. Зокрема, пропонується розширити визначення фінансових послуг шляхом опису в ньому діяльності юридичних осіб з надання фінансових послуг фізичним особам. Крім того, пропонується доповнити список видів діяльності, які підлягають ліцензуванню.

«Ми ставимо собі завдання якнайскоріше внести законодавчі зміни і захистити людей. Особисто моя думка – цю діяльність треба заборонити», - заявив голова АМК Олексій КОСТУСЄВ. У той же час, за його словами, у разі заборони діяльності даних юридичних осіб необхідно законодавчо передбачити можливість повернення коштів усім учасникам груп фізичних осіб, проте яким чином це можливо зробити, він не пояснив.

Також комітет ухвалив рішення оштрафувати ПП ”Капітолій” за розповсюдження в 36 містах України неправдивої реклами власних послуг з надання фінансових позик фізичним особам на придбання житла, автомобілів, побутової техніки. Як встановив АМК, завдяки поширеній ПП ”Капітолій” інформації у звичайних споживачів складалося враження, що вони можуть одержати позику відразу і на вигідних умовах: під мінімальні відсотки з можливістю виплати боргу впродовж 15 років. Насправді ж, після підписання договору, громадянин ставав учасником однієї з програм. З декількох учасників підприємство формувало групу, виступаючи адміністратором. Така участь передбачала щомісячне внесення громадянами певної суми коштів, яка складалася з чистого внеску і адміністративних витрат. Після цього формувався фонд групи, який використовувався для надання позик. Право на отримання позики у учасників групи наступає після того, як фонд групи наповнюється до певного рівня. При цьому, хто з учасників одержить позику, визначає адміністратор.

В АМК також зазначили, що термін укладання договору міг бути тривалим. Громадяни, які зрозуміли, що введені в оману, фактично не мали можливості повернути вкладені кошти. Це підтверджується зверненнями потерпілих, які Міністерство внутрішніх справ передало комітету.

АМК визнав такі дії ПП ”Капітолій” неприпустимими і такими, які вводять споживачів у оману. Крім того, О.КОСТУСЄВ запропонував накласти на підприємство символічний штраф за недостовірну рекламу у розмірі 1 грн., оскільки, за його словами, великий штраф може привести до того, що він буде виплачений за рахунок коштів учасників груп, створених підприємством.