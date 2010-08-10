Наливайченко: уряд не чує підприємців

Урядовий проект Податкового кодексу ігнорує потреби підприємців, заявив координатор громадської ініціативи «Оновлення країни», екс-голова СБК Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, коментуючи нову редакцію законопроекту, винесеного на публічне обговорення.

Як передає прес-служба політика, він зазначив, що впродовж червня – липня цього року «Оновлення країни» провело всеукраїнський збір підписів підприємців та їх громадських об’єднань проти ухвалення урядового законопроекту та в співпраці з представниками малого і середнього бізнесу опрацювало ряд принципових вимог до Податкового кодексу.

Незважаючи на те, що деякі «драконівські» норми щодо повноважень податківців зникли з нової редакції ПК, у документі, за словами В.НАЛИВАЙЧЕНКА, залишилася низка норм, які гальмуватимуть розвиток підприємництва. Це, зокрема, можливість донарахування податковими органами податків непрямими методами; право податкової контролювати видатки підприємців, причому не лише задекларовані а й ті, що податківці самі зможуть виявити (при цьому в кодексі не прописано, якими методами це здійснюватиметься і не передбачено можливості оскарження); право податкових органів переривати перевірку з можливістю продовжити її в будь-який час. Податкова може здійснювати контрольну виїзну перевірку без попередження хоч щомісяця.

В опублікованому проекті ПК, зауважив В.НАЛИВАЙЧЕНКО, істотно погіршуються умови для підприємців – фізичних осіб: граничний річний рівень доходу знижено від 500 до 300 тис. грн. При цьому уряд планує різко підвищити ставку єдиного податку до 200–600 грн. для підприємців, котрі займаються, зокрема, оптовою торгівлею та посередництвом, реалізацією товарів через Інтернет, бухгалтерів, аудиторів і програмістів. Такі зміни зроблять економічно недоцільним ведення бізнесу на спрощеній системі оподаткування для фізичних осіб, які навіть не матимуть можливості сплатити відрахування в Пенсійний фонд, не кажучи вже про отримання прибутків.

Громадська ініціатива «Оновлення країни» наполягає на збільшенні граничної виручки для підприємців – фізичних осіб до 1 млн. грн. Це стане важливим стимулом для розвитку малого й середнього бізнесу, зміцнення національної економіки й формування середнього класу, – сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

На його думку, необхідно повернути в проект Податкового кодексу податок на нерухомість, який зник з попередньої редакції, запровадити давно обіцяний урядом податок на розкіш. На відміну від посилення податкового тиску на дрібних підприємців, ці податки є реальними джерелами збільшення бюджетних надходжень, однак уряд Миколи АЗАРОВА не бажає їх запроваджувати.

У новій редакції урядового проекту ставку податку на прибуток планують знизити до 20% лише з 2014 року. Позиція «Оновлення країни» – уже з 2011 року знизити ставку податку на прибуток та ПДВ до 15% без можливості повернення до більшого розміру. Такі кроки, вважає В.НАЛИВАЙЧЕНКО, дадуть змогу суттєво зменшити тінізацію економіки, обмежити корупційні схеми у сфері оподаткування та сприятимуть покращенню інвестиційного клімату в країні.