Антимонопольний комітет оштрафував Миколаївський порт

Антимонопольний комітет України оштрафував Миколаївський морський торговий порт на 600 тис. грн. за перешкоджання проведення судна «Preventer» до причалу «Нібулон».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене сьогодні на засіданні комітету.

Як наголошувалося на засіданні, АМКУ провів розслідування щодо перешкоджання капітаном НМТП лоцманському проведенню і швартуванню судна «Preventer» з жовтня 2009 по березень 2010 року, внаслідок чого судно простоювало на рейді 5 місяців.

«Нібулон» ставить в провину НМТП те, що судно простоювало незаконно. Згідно з даними АМК, порт міг надати можливість проведення даного судна по першому коліну акваторії порту Миколаїв.

Водночас, за даними АМКУ, це з боку порту є порушенням законодавства про конкуренцію у сфері морських перевезень. Відповідні звинувачення про порушення конкурентного законодавства АМКУ пред`явив також Мінтрансзв‘язку і ДП «Дельта-Лоцман». При цьому «Дельта-Лоцман» оштрафовано на 30 тис. грн.

Як наголошувалося на засіданні, дії порту обмежили конкурентоспроможність «Нібулона» на ринку перевалювання зерна для перевезень морським транспортом. У свою чергу представники Мінтрансзв‘язку і Миколаївського порту не погодилися з рішенням АМК, відзначивши їх необґрунтованість. Зокрема, представник юридичної служби Міністерства Сергій КИРИЧ відзначив на засіданні, що дії капітана порту щодо заборони проведення судна були правомірними. Він також відзначив, що АМК, приймаючи своє рішення, керувався нелегітимним паспортом акваторії, прилеглої до причалу терміналу «Нібулона», оскільки він не був узгоджений з усіма необхідними органами. Представник Міністерства також не погодився із звинуваченнями у бездіяльності, відзначивши, що наради щодо можливостей проведення судна проводилися не раз. «Ми не визнаємо позицію АМК щодо порту і міністерства в повному обсягу», - відзначив він.

У свою чергу представники Миколаївського порту також не визнали рішення АМК. Зокрема заступник начальника юридичної служби порту Дмитро ОПАНЮК відзначив, що капітан порту приймаючи рішення «діяв винятково на користь безпеки морського судноплавства і на користь держави». Як наголосив він, технічної можливості проведення судна не було, судно було проведене тільки в березні 2010 року, оскільки з`явилася така можливість, оскільки силами порту на першому коліні акваторії було проведено днопоглиблювальні роботи.

Як повідомляв УНІАН, з жовтня 2009 р. по березень 2010 р. на рейді в Миколаївському порту простоювало судно «Preventer» через розпорядження капітана НМТП. У «Нібулон» вважали заборону повністю безпідставною, у зв`язку з чим компанія звернулася до суду з позовом про визнання протиправною відмову капітана порту в узгодженні заявки на лоцманське проведення судна.

За даними Мінтрансзв‘язку, обмеження, встановлені чинними нормативними актами національного законодавства щодо плавання суден на підходах до акваторії НМТП, унеможливлювали проведення суден типу СН-70 (до такого типу належить «Preventer») до причалу ТОВ «Нібулон», оскільки воно значно перевищує допустимі для проходження по каналу характеристики. У зв`язку з ризиками, Мінтранс запропонував альтернативний варіант проведення судна.

У березні 2010 р. Антимонопольний комітет України (АМКУ) зобов`язав Міністерство транспорту і зв`язку України відмінити заборону ТОВ «СП «Нібулон» на проведення днопоглиблювальних робіт у Миколаївському морському порту.

Зокрема, АМКУ вимагає від Мінтрансу припинити антиконкурентні дії у вигляді перешкоджання проведенню ТОВ «СП «Нібулон» днопоглиблювальних робіт в акваторії порту Миколаїв. Згідно з ухваленим у цій справі рішенням комітету, міністерство має виконати зобов`язання в місячний термін. Зокрема, Мінтранс повинен відмінити рішення, яким безпідставно відмовив ТОВ «СП «Нібулон» в узгодженні проведення днопоглиблювальних робіт, і повторно розглянути надані підприємством матеріали, ухваливши рішення про їх узгодження.