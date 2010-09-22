Громадські організації вимагають обговорити катування

40 громадських правозахісних організацій України вимагають від Міністерства юстиції, ряду профільних комітетів Верховної Ради винести на публічне обговорення положення законопроекту щодо створення національних превентивних механізмів попередження катувань.

Відповідний відкритий лист оголосила сьогодні на прес-конференції в УНІАН президент Міжнародного жіночого правозахисного центру ”Ла Страда-Україна” Катерина ЛЕВЧЕНКО.

За її словами, ще у 2006 році Україна взяла на себе зобов’язання перед ООН створити механізм попердження катувань.

”Цього року Міністерство юстиції розробило законопроект про створення національного механізму попередження катувань, проте зроблено це було за закритими дверима, без залучення жодної правозахисної організації. А без нашого голосу не можна вести мову про створення ефективного механізму протидії такому явищу”, - сказала вона.

При цьому К.ЛЕВЧЕНКО наголосила, що автори законопроекту пропонують покласти виконання функцій національних превентивних механізмів попередження катувань на інститут Уповноваженого ВР із захисту прав людини, не врахувавши ні критику правозахисників, ні відмову Омбудсмана ще у 2006 році брати на себе виконання цих функцій.

Експерт Харківської правозахисної групи Людмила КОВАЛЬ звернула увагу на соціальні дослідження, які свідчать про малу ефективність роботи інституту Уповноваженого ВР з прав людини.

За її словами, громадський моніторинг виявив, що ”тільки 23% проваджень Омбудсмана завершуються поновленням прав скаржників. А провадження по скаргах Омбудсман відкриває усього по 11% скарг, отриманих від громадян”.

Правозахисники наголошують, що ”позиція Міністерства юстиції викликає щонайменьше подив, адже попередний проект Закону України ”Про Національний комітет проти катувань”, який було підготовлено міністерством, пройшов широке громадське обговорення, до його розробки були залучені відомі експерти громадських організацій”.