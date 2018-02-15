Мисливці на привидів: у Росії поліцейські для боротьби з нечистю викликали на допомогу священика

Поліцейські стали свідками незрозумілих речей.

У Томській області Росії співробітники поліції, що приїхали на незвичайний виклик від мешканців одного з приватних будинків, звернулись за допомогою до священиків.

Згідно з рапортом полиици, який опинився в розпорядженні Tomsk.ru у понеділок вдень від мешканців приватного будинку, подружжя та їхнього 15-річного прийомного сина, надійшло повідомлення про те, що в будинку відбувається "щось дивне, в тому числі літають ножі». Коли поліцейські прибули на місце, то побачили, що в хаті безлад: розкидані речі, меблі, а в одну із стін на кухні стирчить ніж.

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"За словами мешканців будинку, ось вже дві доби в будинку літають предмети, падають меблі, причому навіть у присутності співробітників поліції полтергейст продовжився — впала шафа, з порожньої кімнати вилетіла палиця, а з полиці впали книги. Як значиться в рапорті, не знайшовши раціонального пояснення тому, що відбувається, поліцейські звернулися за допомогою до священиків, яких запросили в проблемний будинок для проведення обряду освячення", - повідомляє видання.

Те, що відбувалося журналістам підтвердили і священослужителі.

«У рапорті коротко і лаконічно відображено все, що насправді відбувалося в цьому будинку. Нам вчора паралельно дзвонили і з поліції, і батьки юнака, що живе в цьому будинку. Священнослужитель з Колпашевської єпархії приїжджав до цієї сім'ї, поговорив з дитиною, з батьками, помолився. Він також був свідком усіх тих речей, які описані в рапорті. По приїзду священика так званий «полтергейст» трохи вщух, але потім ці явища продовжилися знову», — розповів священик.

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