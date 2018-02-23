Опубліковано відео, як інваліду-візочнику в Росії доводиться підніматися додому екстремальним способом

Саморобний підйомник інваліда-візочника з Пемзи змушує задуматися про те, як живеться людям з обмеженими можливостями у Росії.

У Пензі інвалід-візочник не став чекати, поки хтось обладнає його під'їзд за існуючим нормативам, а взяв ситуацію у свої руки і побудував собі підйомник.

Телеканал "Дождь" опублікував відео, піднявши питання про забезпечення прав інвалідів у Росії.

"Кожен день у Росії тисячі людей з обмеженими можливостями вступають у нерівний бій з доступністю середовища. Найчастіше ці сильні особистості здобувають перемогу. Так, наприклад, в Пензі інвалід-візочник не став чекати, поки хтось обладнає його під'їзд за існуючим нормативам, а взяв ситуацію у свої руки і побудував собі підйомник", - йдеться в матеріалі телеканалу.