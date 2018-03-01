"Русскій мір. Блиск бідності": в мережі сміються з нового стадіону до ЧС-2018 у Росії

Будівництво нового стадіону знаходиться в безпосередній близькості від приватних будинків.

Фото нового стадіону до ЧС-2018 в російському місті Саранську викликало насмішки в соцмережах.

Знімок опублікував на Facebook блогер Денис Казанський.

Судячи зі знімку, будівництво знаходиться в безпосередній близькості від приватних будинків.

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Користувачі мережі підняли на сміх будівництво стадіону у російському місті. "Європа задихнеться від заздрощів!", - пише один із користувачів. "Нічого, сіточкою маскувальною накриють...", - написав Олексій Золотов. "Знесуть нахрен заради Шаурмяшной", - пише інший користувач. "В цьому фото прекрасно все", - прокоментувала Ганна Глушакова. "Фотограф непрофесіонал-неправильний ракурс вибрав...", - іронічно написала Марина Берегова.

"Русскій мір. Блиск злиднів. Ось що вони можуть запропонувати? Хату і Путіна?" - прокоментував Андрій Гордійчук.

Як повідомляв УНІАН, у російському Калінінграді стадіон, який повинен прийняти чотири матчі групового раунду чемпіонату світу з футболу 2018 року, почав йти під землю.