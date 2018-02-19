Йде під землю: у стадіону до ЧС-2018 в Росії виникла серйозна проблема

Російська влада зафіксувала просідання грунтів вище норми на території під стадіоном до ЧС-2018.

У російському Калінінграді стадіон, який повинен прийняти чотири матчі групового раунду чемпіонату світу з футболу 2018 року, почав йти під землю. Влада міста зафіксувала просідання ґрунту на території під ареною вище норми.

Про це повідомляє портал kgd.ru.

Як повідомляє видання, місцеві чиновники вже звернулися з позовом до "Балтійської будівельної компанії», яка проводила роботи з консолідації. У позові потрібно зобов'язати підрядника досипати шар піску в межах гарантійних зобов'язань.

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Однак "Балтійська будівельна компанія" не погодилася з претензіями. В суді представник компанії пояснив, що на Острові відбуваються природні процеси, пов'язані з подальшим ущільненням ґрунту та особливостями території. Крім того, у період, коли фахівці займалися консолідацією, на місці паралельно проводили роботи інші підрядники.

У рішенні Арбітражного суду Калінінградської області йдеться, що на момент прийняття всі заплановані позначки були дотримані. Згодом чиновники виявили просідання вище норми.

Як повідомляв УНІАН раніше, на стадіоні в Росії, який прийме матчі ЧС-2018, сталася третя пожежа за рік.