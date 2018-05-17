Хотіла подружитися з місцевими, але щось пішло не так: під Челябінськом побили француженку та її супутника

Письменниця з Парижа вже 20 років подорожує по Росії і навіть народила доньку від челябінця, але уникнути зіткнення з місцевими через непорозуміння не вдалося.

Француженка Астрід Вендландт стала жертвою нападу в Росії. На них зі "схожим на Бельмондо" французом напали три місцевих жителя. Чоловікові завдали черепно-мозкову травму і зламали два ребра.

Про це повідомляє НТВ. "Це жах тут був! Вони з'явилися подібно трьом демонам, один був із кастетом. Я волала "допоможіть", але на допомогу ніхто не прийшов", - розповіла Вендлант.

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За її словами, причиною конфлікту стало непорозуміння через "труднощі перекладу". Вендлант стверджує, що нападники звинуватили її в тому, що вона буде "возити до них геїв". Але у неї навіть немає друзів-геїв.

Місцеві правоохоронні органи ведуть розслідування інциденту. Воно затягується через те, що постраждалому французу складно повернутися в Росію. Інші місцеві жителі попросили у француженки вибачення за нападників.

Письменниця з Парижа вже 20 років подорожує по Росії. Вона пише про життя нечисленних народів. Вендлант народила доньку від челябінця, а в селищі Олександрівка, де стався інцидент, побудувала собі юрту, щоб черпати натхнення.

Як повідомляв УНІАН, раніше росіянин приїхав в Дно на похорон матері і був помилково убитий незнайомим пенсіонером.