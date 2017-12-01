Росіянин приїхав у Дно на похорон матері і був помилково убитий незнайомим пенсіонером

Пенсіонер із Псковської області був визнаний винним у вбивстві чоловіка, якого він переплутав зі своїм давнім ворогом. Вбитий житель Ленінградської області приїздив на похорон матері, передає Breaking Mad.

Як повідомляє слідчий комітет регіону, раніше злочинець купив гладкоствольну мисливську рушницю і патрони, щоб убити знайомого кривдника.

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"Увечері 4 липня 2017 року, побачивши потерпілого, простежив за ним до безлюдного місця і зробив два прицільних постріли ззаду, один з яких прийшовся в шию і плече, а другий у голову, коли чоловік уже упав", - уточнює прес-служба.

Жертва помер на місці, злочинець сховав сліди вбивства і повернувся додому. На вбивство йому знадобилося всього кілька хвилин. Про те, що розправився не з тим, зловмисник дізнався на наступний день. Його засудили до 10 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, у серпні у Москві тесляр із Молдови побив перехожого дитячим самокатом.