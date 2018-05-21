У Росії в супермаркеті продавщиця вкрала пляшку горілки, випила та повернулася до роботи

Раніше жінка притягувалася до адміністративної відповідальності за появу в громадських місцях у стані сп'яніння.

У Череповці затримали жінку, яка вчинила псування майна у супермаркеті. Як повідомило Управління Росгвардії по Вологодській області, екіпаж групи затримання позавідомчої охорони отримав повідомлення від чергового про вчинення правопорушення.

Читайте такожУ Росії звільнили обласного міністра та його заступників, які знялися у божевільному відео

До бійців позавідомчої охорони звернувся адміністратор супермаркету і пояснив, що камери відеоспостереження зафіксували, як одна з працівниць торгового залу взяла зі стелажа пляшку горілки і сховала під формену куртку. Жінка забрала алкоголь у підсобне приміщення, спустошила вміст пляшки, після чого повернулася до виконання службових обов'язків. Адміністратор магазину звернувся в правоохоронні органи.

Бійці позавідомчої охорони затримали зловмисницю і доставили череповчанку 1975 року народження у відділ поліції. Відносно порушниці складено матеріал за статтею 7.17 КоАП РФ (Знищення або пошкодження чужого майна). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 500 рублів. У ході подальшого розгляду з'ясувалося, що раніше громадянка притягувалася до адміністративної відповідальності за появу в громадських місцях у стані сп'яніння.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Росії закували в наручники чоловіка, якому не сподобався салат "Цезар".