Пропагандист Кисельов пояснив "прифотошоплену" Кім Чен Ину посмішку

Кисельов пояснив усмішку лідера КНДР Кім Чен Ина, що з'явилася на фотографії, "високою скорострільністю об'єктивів".

Ведучий програми «Вісті тижня» на пропагандистському телеканалі «Росія-1» Дмитро Кисельов пояснив усмішку лідера КНДР Кім Чен Ина, що несподівано з'явилася на фотографії. Він запевнив, що фото не редагували.

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Про це повідомляє радіостанція «Говорит Москва».

«Ні, точно. Завжди ж фотографують з високою скорострільністю об'єктивів. От і виходять різні мімічні фази», - заявив головний пропагандист Кремля.

Як повідомляв УНІАН, російський пропагандистський телеканал "Росія 1" в сюжеті про зустріч глави МЗС РФ Сергія Лаврова і лідера КНДР Кім Чен Ина домалював останньому доброзичливу посмішку. При цьому на оригінальній фотографії, опублікованій російським Мзс, на обличчі північнокорейського лідера посмішки немає.