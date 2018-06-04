Пропагандист Кисельов пояснив "прифотошоплену" Кім Чен Ину посмішку

14:07, 04 червня 2018
Русский міръ
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Кисельов запевнив, що фото не редагували / скріншот програми "Вести недели" та фото МЗС Росії

Ведучий програми «Вісті тижня» на пропагандистському телеканалі «Росія-1» Дмитро Кисельов пояснив усмішку лідера КНДР Кім Чен Ина, що несподівано з'явилася на фотографії. Він запевнив, що фото не редагували.

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Про це повідомляє радіостанція «Говорит Москва».

«Ні, точно. Завжди ж фотографують з високою скорострільністю об'єктивів. От і виходять різні мімічні фази», - заявив головний пропагандист Кремля.

Як повідомляв УНІАН, російський пропагандистський телеканал "Росія 1" в сюжеті про зустріч глави МЗС РФ Сергія Лаврова і лідера КНДР Кім Чен Ина домалював останньому доброзичливу посмішку. При цьому на оригінальній фотографії, опублікованій російським Мзс, на обличчі північнокорейського лідера посмішки немає.

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Теги: #Лавров#Кім Чен Ин