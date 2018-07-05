Допивала горілку в патрульній машині: у РФ п'яна автоледі на Lexus протаранила іномарку і дерева (фото, відео)

19:35, 05 липня 2018
Русский міръ
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Про це повідомляє Ura.ru. Після зіткнення автомобілістка знесла дорожнє огородження та три дерева, зупинившись тільки у четвертого.

Примітно, що нетвереза жінка продовжувала пити горілку навіть під час оформлення аварії, допиваючи спиртне в патрульному автомобілі.

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Теги: #ДТП в Росії