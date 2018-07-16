У Росії побудований до ЧС-2018 за 16 мільярдів рублів стадіон розмило дощем: опубліковано відео
09:46, 16 липня 2018Русский міръ
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Дощі розмили дорогу, побудовану до чемпіонату світу з футболу, а також тротуар і схили біля стадіону «Волгоград Арена».
У Росії розмило стадіон до ЧС-2018
Російський стадіон "Волгоград Арена", який побудували за 16 млрд рублів до чемпіонату світу з футболу-2018, не витримав сильних дощів.
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Як повідомляє «Блокнот. Волгоград», дощі розмили дорогу, побудовану до чемпіонату світу з футболу, а також тротуар і схили біля стадіону «Волгоград Арена».
Також провалився насипний грунт на схилі уздовж стадіону «Волгоград Арена».
Як повідомляв УНІАН, у Росії відремонтовану до мундіалю за 786 мільйонів рублів зруйнував дорогу дощ.
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