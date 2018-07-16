У Росії побудований до ЧС-2018 за 16 мільярдів рублів стадіон розмило дощем: опубліковано відео

09:46, 16 липня 2018
Русский міръ
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Як повідомляє «Блокнот. Волгоград», дощі розмили дорогу, побудовану до чемпіонату світу з футболу, а також тротуар і схили біля стадіону «Волгоград Арена».

Також провалився насипний грунт на схилі уздовж стадіону «Волгоград Арена».

Як повідомляв УНІАН, у Росії відремонтовану до мундіалю за 786 мільйонів рублів зруйнував дорогу дощ.

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Теги: #стадіон#ЧМ-2018