У Росії відремонтовану до мундіалю за 786 мільйонів рублів дорогу зруйнував дощ (фото)

12:30, 11 липня 2018
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На роботи було виділено понад 786 мільйонів рублів / Facebook Сергій Ковалинський

У Росії відремонтовану до мундіалю за 786 мільйонів рублів дорогу розмило після першого дощу. Плитка від тротуару повідвалювалася цілими шматками.

Відповідні фото опублікував у Facebook користувач Сергій Ковалинський.

"Це - Нижній Новгород і дорога, яку відремонтували прямо перед мундіалем. На роботи було виділено понад 786 мільйонів рублів. Ви, напевно, подумали, що бабло розікрали? А це просто пройшов дощ. Заступник голови адміністрації Нижнього Новгорода Олександр Герасименко сказав, що претензій до підрядника немає", - пояснив він у підписі до фото.

Як повідомляв УНІАН, у Росії загасили палаючий автомобіль фекаліями.

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Теги: #дорога#Россия