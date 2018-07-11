У Росії відремонтовану до мундіалю за 786 мільйонів рублів дорогу зруйнував дощ (фото)

На фото видно, що проїжджу частину розмило, а плитка від тротуару повідвалювалася цілими шматками.

У Росії відремонтовану до мундіалю за 786 мільйонів рублів дорогу розмило після першого дощу. Плитка від тротуару повідвалювалася цілими шматками.

Відповідні фото опублікував у Facebook користувач Сергій Ковалинський.

"Це - Нижній Новгород і дорога, яку відремонтували прямо перед мундіалем. На роботи було виділено понад 786 мільйонів рублів. Ви, напевно, подумали, що бабло розікрали? А це просто пройшов дощ. Заступник голови адміністрації Нижнього Новгорода Олександр Герасименко сказав, що претензій до підрядника немає", - пояснив він у підписі до фото.

Як повідомляв УНІАН, у Росії загасили палаючий автомобіль фекаліями.