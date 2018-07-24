Російське Міноборони викрили у створенні фейкових відео з ракетами

Міноборони РФ для ілюстрації ракетних пусків використало відео дворічної давнини.

Російське міністерство оборони вчергове зловили на створення фейкового відео, присвяченого пуску крилатої ракети в Охотському морі.

У коментарях під відео, викладених на офіційному каналі відомства, користувачі звернули увагу на невідповідність кадрів.

В описі до відео зазначено, що кадри були зроблені під час навчально-бойового пуску крилатої ракети з атомного підводного ракетного крейсера «Томськ» в Охотському морі. За даними Міноборони РФ, ракета успішно вразила мішень, що імітувала надводний корабель умовного супротивника на відстані 150 кілометрів від місця пуску.

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Однак користувачі мережі помітили, що насправді фрагмент з поразкою цілі був вирізаний з іншого відео. В коментарях вони відзначили, що ідентичні кадри були опубліковані телеканалом «Звезда» ще в 2016 році. Тоді на відео потрапив момент знищення корабля умовного противника за допомогою берегового ракетного комплексу «Бастіон» і протикорабельної ракети «Москіт» у ході навчань «Кавказ-2016».

"Я не повірю, що у військових брак відеоматеріалів з випробувань та бойовим навчанням. Але навіщо на 0:42 вставляти ролик дворічної давнини, який не відноситься до дії? Я можу зрозуміти, якщо роблять художній фільм, і головна мета-це показати красиву картинку, але тут інші завдання стоять, чи я помиляюся?", - пишуть користувачі.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2017 року Міноборони опублікувало фотографії, що нібито підтверджують забезпечення американськими військовими прикриття бойовиків терористичної організації «Ісламська держава». Однак у підсумку виявилося, що один із знімків точно збігається зі скріншотом з гри для смартфонів AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron — симулятора управління американським літаком вогневої підтримки сухопутних військ Lockheed AC-130.