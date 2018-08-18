Знайдено мертвим сина екс-депутата Держдуми РФ, фото якого було символом протесту

"Просто сумна людина з мене вийшла", - написав Шингаркін у соцмережах перед тим, як вчинити суїцид.

У підмосковному Желєзнодорожному під вікнами багатоповерхового будинку знайдено мертвим Романа Шингаркіна - учасника антикорупційних протестів, сина екс-депутата Державної думи. Він покінчив з собою разом із 17-річною дівчиною, тіло якої було виявлено поряд з ним. Вони зустрічалися, а перед тим, як вчинити суїцид, прикували себе один до одного наручниками.

Як передає Бі-бі-сі, Роман був одним із трьох юнаків, які під час протестів у березні 2017 року врятувалися від поліції, піднявшись на ліхтар. Фотографії молодих людей на Пушкінській площі облетіли світові ЗМІ та стали візуальним символом акції "Він вам не Дімон".

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Батько юнака, колишній член фракції ЛДПР у Думі і екс-кандидат на пост губернатора Московської області Максим Шингаркін підтвердив загибель сина в бесіді з журналістами. Інших коментарів він давати не став.

На сторінці Романа Шингаркіна в соцмережах рівно о 7 ранку в суботу 18 серпня був опублікований прощальний пост. "Просто сумна людина з мене вийшла. Це сукупність факторів. Тут немає якоїсь однозначної відповіді, це як шукати сенс життя", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, після участі у акції протесту та затримання в березні 2017 року Роман розповів, що поліцейський вдарив його у живіт. Він мав намір продовжувати участь в акціях протесту, але вже коли виповниться 18 - "щоб не напружувати батьків".