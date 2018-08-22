У Росії депутат спиляв гойдалку на дитячому майданчику і поставив її у себе на дачі

Депутат заявив про "аварійність" гойдалки.

У Новосибірській області Росії депутат Олександр Лисіков спиляв гойдалку на одному з дитячих майданчиків селища Краснообськ і встановив їх в садовому товаристві.

Про це повідомляється на сайті Генеральної прокуратури Росії.

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Депутат заявив, що гойдалка була в аварійному стані.

«Прокуратура перевірить законність дій працівників і посадових осіб адміністрації робочого селища. В адміністрації Краснообська затребувано акт огляду дитячого майданчика з метою оцінки законності висновків комісії», – сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, живе в РФ американець замовив засіб і потрапив на рік у СІЗО.