"Скинути на Київ всього одну ядерну бомбочку": на росТБ знайшли швидкий варіант завершення війни з Україною (відео)

На росТБ не соромляться відкрито говорити про війну з Україною.

В ефірі одного з центральних телеканалів Росії запропонували швидкий варіант того, як можна швидко закінчити війну з Україною.

Один із учасників ток-шоу, історик Євген Спіцин, в ефірі програми «60 хвилин» на «Росії 1», попередньо згадавши про про ядерний потенціал РФ, висловив щирий подив з приводу того, що вони 4 роки ведуть війну з Україною.

Читайте також"До Москви будуть тільки ведмеді ходити": заява українського міністра спричинила істерику на росТБ (відео)

Потім же він попросив відповісти на одне "дитяче питання" та запропонував "скинути на Київ всього одну ядерну бомбочку" та тим самим "знищити існуючий фашистський режим".

"І все - проблема вирішена", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше одіозний російський політик Володимир Жириновський запропонував використати ядерну зброю, аби знищити резиденцію президента України Петра Порошенка.

Відповідну заяву він зробив в ефірі каналу телеканалу «Росія 1», в ході дискусії, присвяченій проблемам стратегічного стримування та використання ядерної зброї.

Зазначимо, що наразі у РФ триває активна боротьба з так званим "екстремізмом".

Користувачів соцмереж судять за картинки з мемами, їх репости і навіть лайки до них.

22-річна мешканка Бєлгородської області виклала "ВКонтакте" фото, на якому прикурює цигарку від свічки в православному храмі. Її судили і оштрафували за образу почуттів віруючих.

На студента юрфаку Олексія Свердлова, який мріяв стати слідчим, завели кримінальну справу, звинувативши в закликах до здійснення екстремістської діяльності. Після того, як молода людина пройшла стажування в місцевому СК, його привели на допит до його колишньому начальнику. У провину юнакові поставили 12 мемів з його профілю "ВКонтакте". У їх числі: фотографії дівчат, які намагаються їсти локшину в мусульманських шатах (абаях), зображення кавказців в червоних мокасинах, а також мем про актора Уілла Сміта і робота, який називає його "негром".

Читайте такожУкраїнський журналіст на росТБ розлютив зал нагадуванням про брехню Путіна (відео)

Житель міста Радянська Гавань в Хабаровському краї поставив лайк в "Одноклассниках" демотиватору з побажаннями смерті і ганьби росіянам, які їдуть воювати в Донбас. Проти нього порушили кримінальну справу за звинуваченням в розпалюванні ненависті за національною ознакою.

Глава петербурзької язичницької громади "Асатру" Євген Салтиков звернувся в поліцію, після того як виявив у адміністратора язичницького спільноти "Яблука Ідунн" Наталії Телегіної в збережених картинках "ВКонтакте" малюнок з вікінгом, який заніс молот над православним храмом. Салтиков пояснив, що не збирається заохочувати "моду на неповагу, на нетерпимість". Телегіну засудили на два роки умовно за образу почуттів віруючих.

У Санкт-Петербурзі посварилися два прихильника націоналістичних поглядів. Один з них, намагаючись "потролити" товариша, опублікував колаж: до фото приятеля на тлі прапора СРСР додався напис, з якого випливало, що той жадає "тріумфу сіонізму". Крім того, розлючений приятель закликав в пості вбити свого товариша. Друзі помирилися, але їх справою тепер займається Слідчий комітет.