Синдром "радіоактивного попелу": Жириновський запропонував скинути ядерну бомбу на резиденцію Порошенка (відео)

Лідер ЛДПР хоче влаштувати на території України "маленьку Хіросіму", але запевняє, що викид радіації буде мінімальним.

Одіозний російський політик Володимир Жириновський запропонував використати ядерну зброю, аби знищити резиденцію президента України Петра Порошенка.

Читайте такожТрамп – Кім Чен Ину: у мене теж є ядерна кнопка, вона набагато потужніша і вона працюєВідповідну заяву він зробив в ефірі каналу телеканалу «Росія 1», в ході дискусії, присвяченій проблемам стратегічного стримування та використання ядерної зброї.

"Маленьку бомбу. Не велика Хіросіма, а маленька. Ось там, де резиденція президента України Порошенка, невелику таку, котлованчик, наприклад... Діє на 10 км. Можете зрозуміти?! Ось випити літр горілки, або 30 грам. Різниця є? 30 грам йде нормально... Ну добре, та радіація буде, мінімальна. Але знову, забезпечити мінімально ось все це. Можна цього досягти", – заявив він.

Нагадаємо, ще в березні 2014 року російський пропагандист Дмитро Кисельов в ефірі одного з телеканалів заявив, що Росія – єдина країна, здатна перетворити США в «радіоактивний попіл». Президент РФ Володимир Путін виступив з критикою подібної риторики лише через 2,5 року після заяви Кисельова.