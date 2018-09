У Росії на шкільній лінійці запустили в небо "святкову п'ятірку", але вона стала двійкою (відео)

Надувна кулька у вигляді п'ятірки перевернулася і стала двійкою після слів про те, що "п'ятірка відлітає в небо з нашими мріями про відмінне навчання".

У російському Якутську на шкільній лінійці запустили в небо надувну кульку - "святкову п'ятірку", але вона перекинулася і перетворилася на двійку.

Як пише Медуза, в суботу, 1 вересня, в одній із шкіл Якутська відзначався початок навчального року.

Судячи з усього, кульмінацією свята повинен був стати запуск в небо надувної п'ятірки.

"Святкова п'ятірка відлітає в небо з нашими мріями про відмінне навчання", - сказала представниця шкільної адміністрації і дала команду учням відпустити повітряні кулі в небо.

"П'ятірка", однак, була прив'язана до куль не дуже міцно - вже в повітрі надувна цифра перекинулася і перетворилася на двійку. Судячи з відео, всі учасники святкової лінійки це помітили - в ролику чути, як вони сміються.

Відео: In your brain now

