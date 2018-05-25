"Голуб знепритомнів": у Росії на шкільній лінійці стався курйоз (відео)

На відео потрапив момент, як один з учнів підкидає голуба, але птах замість того, щоб злетіти, стрімко впав униз.

На "останньому дзвонику" у російській Пензі школярі танцювали з голубами в руках. Птахів планували відпустити в небо, проте один з них звалилвся вниз.

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Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

На відео потрапив момент, як один з учнів підкидає голуба, але птах замість того, щоб злетіти, стрімко впав униз.

Повідомляється, що птах не помер, а, можливо, просто втратив свідомість.

Нагадаємо, що раніше користувачів мережі розсмішив сувенір у вигляді матрьошки-арбітра, який випустили в Росії до чемпіонату світу-2018. Фотографії сувеніра, на якому матрьошка зображена з червоним свистком у роті, активно поширюються в соцмережах.