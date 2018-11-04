Мережу вразив російський позашляховик на собачій упряжі (відео)

Користувачі соцмереж жартують, що таким чином в Росії борються з ростом цін на бензин.

У мережі з'явилося відео, на якому радянський та російський позашляховик ВАЗ-2121«Нива», відомий також як LADA 4x4, рухається завдяки собачій упряжі.

Читайте такожМешканці Брянська втомилися від галасливих дітей під вікнами та спиляли у дворі єдину гойдалку (відео)

Ролик, оприлюднений на YouTube та інших відеохостингах був знятий з машини, що їхала повз.

За відео складно сказати, де і навіщо було поставлено «експеримент» з собачою тягою, однак 12 собак успішно впоралися з автомобілем, вага якого перевищує тонну.

Користувачі соцмереж, тим часом жартують, що таким чином в Росії борються з ростом цін на бензин.

Раніше повідомлялося, що російських поліцейських хочуть пересадити на службових оленів.