Мережу вразив російський позашляховик на собачій упряжі (відео)
19:10, 04 листопада 2018Русский міръ
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Користувачі соцмереж жартують, що таким чином в Росії борються з ростом цін на бензин.
У мережі з'явилося відео з "Нивою" на собачій тязі / фото ТСН
У мережі з'явилося відео, на якому радянський та російський позашляховик ВАЗ-2121«Нива», відомий також як LADA 4x4, рухається завдяки собачій упряжі.
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Ролик, оприлюднений на YouTube та інших відеохостингах був знятий з машини, що їхала повз.
За відео складно сказати, де і навіщо було поставлено «експеримент» з собачою тягою, однак 12 собак успішно впоралися з автомобілем, вага якого перевищує тонну.
Користувачі соцмереж, тим часом жартують, що таким чином в Росії борються з ростом цін на бензин.
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