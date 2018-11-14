«Роскосмос» показав концепт космічного корабля з ядерним двигуном – в мережі помітили його схожість з кораблем з «Аватара» (відео)

Відео з концептом корабля було викладено на Youtube-каналі «Телестудія Роскосмосу» 7 листопада.

«Роскосмос» показав концепт космічного корабля з ядерною установкою нового класу. Інтернет-користувачі помітили, що загальний вигляд корабля подібний міжзоряному космічному кораблю з американського фантастичного фільму «Аватар» Джеймса Кемерона.

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Відео з моделлю корабля було викладено на Youtube-каналі «Телестудія Роскосмосу» 7 листопада. У ролику стверджувалося, що сьогодні в Росії працюють над розвитком космічних апаратів з більш потужними двигунами — «ядерними установками нового класу, для роботи яких не потрібне сонячне світло та сонячні батареї».

Користувач Youtube під ніком Vlad UA помітив схожість російських напрацювань з кораблем з «Аватара» та опублікував відповідне відео, в якому поєднав кадри з фільму з анімацією російської держкорпорації.

Як повідомляв УНІАН, глава «Дослідницького центру імені Н. Ст. Келдиша» Володимир Кошлаков розповів, що Росія будує ракету з ядерним двигуном, яку можна буде використовувати для космічних місій на Марс та за його межами.

При цьому він назвав США головним російським конкурентом. А винахідника і бізнесмена Ілона Маска він розкритикував за використання «застарілих технологій», яким не місце в майбутньому космічних подорожей.

У лютому повідомлялося, що віце-прем'єр РФ Дмитро Рогозін показав у Facebook концепт «Російський солдат майбутнього». Тоді користувачі соцмереж звернули увагу на те, що представлений дизайн має очевидні подібності з дизайном оперативника з комп'ютерної гри Ghost Recon: Future Soldier.