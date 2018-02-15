У Росії показали концепт "солдата майбутнього", здертий з відеогри Ghost Recon (фото)

Зовнішній вигляд спорядження та кольорова гамма концепту чітко нагадують один з бокс-артів комп'ютерної гри, яка побачила світ у 2012 році.

Віце-прем'єр РФ Дмитро Рогозін показав у Facebook концепт «Російський солдат майбутнього». Користувачі соцмереж звернули увагу на те, що представлений дизайн має очевидні подібності з дизайном оперативника з комп'ютерної гри Ghost Recon: Future Soldier.

Читайте такожThe Game Awards: названі найкращі ігри 2017 рокуПредставлений посадовцем концепт включає у себе такі елементи спорядження як шолом з системою зв'язку і обробки інформації, бронекомплект «Пермячка», GPS / ГЛОНАСС комунікатор, маскуюче обладнання та штурмову гвинтівку АК-12.

Разом з тим, поза бійця, зовнішній вигляд спорядження та кольорова гамма концепту чітко нагадують один з бокс-артів шутера Ghost Recon: Future Soldier 2012 року випуску.

То, что «российский солдат будущего», которого презентовал Рогозин, похож на солдата из компьютерной игры – не страшно. Страшно, что у него вместо прицела бутылка водки. pic.twitter.com/bkmVncIlSV — Philipp Kireev (@mynameisphilipp) 15 февраля 2018 г.

Відзначимо, що замість складного оптичного устаткування, розміщеного на спині бійця з відеоігри, у «російського солдата майбутнього» за спиною закріплений ранець для води, запасних магазинів і гранат.

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