У Росії показали концепт "солдата майбутнього", здертий з відеогри Ghost Recon (фото)

15:00, 15 лютого 2018
Русский міръ
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Російський

Віце-прем'єр РФ Дмитро Рогозін показав у Facebook концепт «Російський солдат майбутнього». Користувачі соцмереж звернули увагу на те, що представлений дизайн має очевидні подібності з дизайном оперативника з комп'ютерної гри Ghost Recon: Future Soldier.

Читайте такожThe Game Awards: названі найкращі ігри 2017 рокуПредставлений посадовцем концепт включає у себе такі елементи спорядження як шолом з системою зв'язку і обробки інформації, бронекомплект «Пермячка», GPS / ГЛОНАСС комунікатор, маскуюче обладнання та штурмову гвинтівку АК-12.

Разом з тим, поза бійця, зовнішній вигляд спорядження та кольорова гамма концепту чітко нагадують один з бокс-артів шутера Ghost Recon: Future Soldier 2012 року випуску.

 
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Відзначимо, що замість складного оптичного устаткування, розміщеного на спині бійця з відеоігри, у «російського солдата майбутнього» за спиною закріплений ранець для води, запасних магазинів і гранат.

Раніше президент США Дональд Трамп повідомив про продаж Норвегії винищувачів F-52, які існують тільки в комп'ютерній грі "Call of Duty: Advanced Warfare".

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Теги: #Росія#солдат#Рогозін