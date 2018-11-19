У Росії співробітники Державтоінспекції загасили пожежу сніжками
13:53, 19 листопада 2018Русский міръ
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Гасити пожежу також допомагали місцеві жителі.
Зараз у Державтоінспекції вирішують питання про винагороду своїх співробітників / ГУ МВС Роосии по Красноярському краю
У Красноярському краї Росії двоє співробітників ДАІ під час патрулювання помітили задимлення в одному з приватних будинків.
Гарячий паркан і двері гаража до приїзду пожежного розрахунку закидали сніжками, не даючи вогню поширитися, пише "Медуза".
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Жителів сусідніх будинків попередили про небезпеку, після чого вони самостійно покинули будинки — і почали допомагати співробітникам Державтоінспекції гасити пожежу підручними засобами.
Причиною загоряння стало коротке замикання в проводці стояв у гаражі автомобіля. Зараз у Державтоінспекції вирішують питання про винагороду своїх співробітників. Про нагороду тим, хто їм допомагав жителям нічого не повідомляється.
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