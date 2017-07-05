У Росії панда-модель для фотографій із туристами виявилася перефарбованим цуценям

Дитинча червонокнижної панди з Сочі, якого, як повідомлялося в соцмережах, використовували для фотографій з туристам в 40-градусну спеку, виявилося перефарбованим цуценям чау-чау. Про це в середу повідомили ТАСС в прес-службі прокуратури Краснодарського краю.

«У ході проведеної Сочинською природоохоронною прокуратурою перевірки з'ясувалося, що фотографи на оглядовому майданчику біля села Монастир пропонують зробити знімки з цуценям собаки породи чау-чау, пофарбованим під панду", - сказав представник прокуратури.

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Про появу підприємців, які використовують в якості фотомоделі занесену в Червону книгу панду, на одному з найпопулярніших сочинський туристичних маршрутів, що веде на Красну Поляну, повідомив користувач соцмережі «ВКонтакте». За його словами, на оглядовому майданчику біля села Монастир в усталену на Чорноморському узбережжі 40-градусну спеку відпочиваючим пропонують сфотографуватися із замученим спекою дитинчам панди розміром не більше 30-50 см, а також левеням і шулікою.

Прокуратура ініціювала перевірку. В ході рейду у фотографів крім перелічених тварин також виявили мавпу і ослика. Представник прокуратури додав, що відомство перевірить наявність документів на тварин і факт жорстокого поводження з ними.