У Росії БТР ледь не розніс на частини легковик (відео)

У російському місті Кемерово в понеділок вранці зіткнулися легковий автомобіль Kia і бронетранспортер.

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на представника регіонального главку МВС.

ДТП сталася близько 8.00 (4.00 за Києвом) на перетині вулиць Сибіряків-Гвардійців та Соборної. За словами співрозмовника, за кермом іномарки була жінка.

Зараз поліцейські встановлюють всі обставини аварії і з'ясовують ступінь вини її учасників.

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Відеозаписи події з'явилися в соціальних мережах. За словами очевидців, БТР в супроводі УАЗ військово-автомобільної інспекції виїжджав з вулиці Тімірязєва на вулицю Сибіряків-Гвардійців в бік Пролетарської. Іномарка виїжджала з Соборної на вулицю Сибіряків в бік Піонерського бульвару.

Як розповідають свідки, Kia отримала серйозні пошкодження: розбилося лобове скло, у багажника "дуже сильна вм'ятина".

За попередньою інформацією, при аварії ніхто не постраждав.