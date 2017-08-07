У Росії БТР ледь не розніс на частини легковик (відео)
За словами очевидців, БТР їхав у супроводі УАЗ військово-автомобільної інспекції.
У російському місті Кемерово в понеділок вранці зіткнулися легковий автомобіль Kia і бронетранспортер.
Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на представника регіонального главку МВС.
ДТП сталася близько 8.00 (4.00 за Києвом) на перетині вулиць Сибіряків-Гвардійців та Соборної. За словами співрозмовника, за кермом іномарки була жінка.
Зараз поліцейські встановлюють всі обставини аварії і з'ясовують ступінь вини її учасників.
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Відеозаписи події з'явилися в соціальних мережах. За словами очевидців, БТР в супроводі УАЗ військово-автомобільної інспекції виїжджав з вулиці Тімірязєва на вулицю Сибіряків-Гвардійців в бік Пролетарської. Іномарка виїжджала з Соборної на вулицю Сибіряків в бік Піонерського бульвару.
Як розповідають свідки, Kia отримала серйозні пошкодження: розбилося лобове скло, у багажника "дуже сильна вм'ятина".
За попередньою інформацією, при аварії ніхто не постраждав.