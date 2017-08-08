У Росії літак під час злету зіткнувся з автомобілем (відео)
При цьому літак і автомобіль отримали технічні пошкодження.
На околиці станиці Червлена в Шовковському районі Чечні легкомоторний літак Rа 0508A при спробі зльоту зіткнувся з автомобілем «ІЖ-2717-230», який був припаркований на узбіччі. Про це повідомляє Чеченська державна телерадіокомпанія «Грозний» з посиланням на прес-службу МВС по регіону.
Читайте такожВ аеропорту Торонто зіткнулися два пасажирських літаки
Відзначається, що ДТП сталася на трасі «Іщерська — Кизляр». В результаті інциденту постраждав пілот, який був доставлений в найближчу лікарню.
При цьому літак і автомобіль отримали технічні пошкодження.
В даний час за фактом події проводиться перевірка.
У Чечні навіть аварії не такі, як в інших куточках планети. Станиця Червленная pic.twitter.com/GdOeihgUky— Magomed Edilsultanov (@batsuev) 7 серпня 2017 р.