У Росії літак під час злету зіткнувся з автомобілем (відео)

На околиці станиці Червлена в Шовковському районі Чечні легкомоторний літак Rа 0508A при спробі зльоту зіткнувся з автомобілем «ІЖ-2717-230», який був припаркований на узбіччі. Про це повідомляє Чеченська державна телерадіокомпанія «Грозний» з посиланням на прес-службу МВС по регіону.

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Відзначається, що ДТП сталася на трасі «Іщерська — Кизляр». В результаті інциденту постраждав пілот, який був доставлений в найближчу лікарню.

При цьому літак і автомобіль отримали технічні пошкодження.

В даний час за фактом події проводиться перевірка.