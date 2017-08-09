У Росії через спеку відключать світло, щоб допомогти окупованому Криму

Через спекотну погоду в Краснодарському краї введені тимчасові відключення електрики, повідомляє Meduza з посиланням на адміністрацію регіону.

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"Відключення електрики будуть проводитися з 20:00 до 23:00 для споживачів в Новоросійську, Анапі, Геленджику, а також у Кримському, Абинському, Слов'янському, Красноармійському, Темрюкському районах Краснодарського краю", - йдеться в повідомленні.

Відключення, як підкреслюється, носитимуть точковий характер.

Обмеження подачі електроенергії, повідомила крайова адміністрація, вводяться в тому числі через те, що регіональна енергосистема задіяна в "погашенні потреби значної частини споживачів республіки Крим".