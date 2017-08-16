В РФ ведмідь відгриз руку п’яному чоловіку, який намагався погодувати його згущеним молоком (відео)

В Іркутській області Росії ведмідь відкусив руку чоловікові, який намагався погодувати тварину. Про це повідомляє прес-служба поліція Іркутської області.

Зазначається, що чоловік був п’яний та вирішив перелізти через паркан до вольєру диких тварин, щоб нагодувати їх згущеним молоком.

До чергової частини відділу МВС Росії по Шелехівського району надійшло повідомлення про термінову госпіталізацію 42-річного відвідувача одного з придорожніх кафе, який був доставлений на операційний стіл з травматичною ампутацією правої руки.

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«…просунув руку в клітку, яку раптово схопив один з хижаків. Відбити потерпілого від хижаків зміг тільки бармен закладу, після чого на місце події була негайно викликана бригада медиків», - повідомили у поліції.

Зазначається, що чоловіка госпіталізували із травматичною ампутацією правої руки.