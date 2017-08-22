Російський чиновник звинуватив бакланів в протіканні даху на стадіоні "Санкт-Петербург"

Віце-губернатор Петербурга Ігор Албін розповів, що дах стадіону «Санкт-Петербург» на Крестовському острові клюють баклани. Так чиновник в інтерв'ю виданню «Спорт день за днем» пояснив, чому у стадіону протікає дах.

"Вона (світловідбиваюча плівка) витримує величезні навантаження — до 400 кілограмів на квадратний метр. Здавалося б, які тут можуть бути труднощі? Виявилося, неправильно працює захист від птахів. Є такий відомий птах — баклан, яка своїм потужним дзьобом руйнує цілісність плівки", - сказав він.

Читайте такожУ Росії учасники весільного кортежу влаштували масову бійку через об'їзд калюжі (відео)

За словами Албіна, баклани протикають плівку дзьобом. Чиновник додав, що стадіону необхідний повноцінний проект захисту від птахів, за аналогією з аеропортами».

У стадіону «Санкт-Петербург» неодноразово протікав дах під час дощу.