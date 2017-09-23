У російському Томську за звернення до Путіна оштрафували пенсіонерку

У Томську літня жінка-пенсіонерка була оштрафована на 5 тисяч рублів за порушення правил проведення публічного заходу. Порушення полягало в тому, що пенсіонерка Римма Круць брала участь у записі 40-секундного відеозвернення до президента Росії Володимира Путіна.

Як передає Радіо Свобода, місцем запису короткого звернення стала площа перед будівлею обласної адміністрації. Поліцейські, однак, звинуватили жінку в "організації мітингу", оскільки мешканка Томська принесла з собою повітряні кулі. Як повідомив кореспондент видання Марк Подберезін, в Томську оштрафовані за громадянські акції вже чотири пенсіонерки.

Відеозвернення до Путіна було записано влітку. Учасники акції висловили підтримку президентові в його боротьбі з корупцією і попросили терміново надіслати у місто комісію для розслідування місцевих протиправних дій чиновників. Повний текст звернення до президента учасники акції відправили в небо на повітряних кулях.

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В акції взяли участь 13 пенсіонерок з Томська. Вони об'єдналися, щоб домогтися правди і справедливості, - розповіла кореспонденту "Радіо Свобода" одна з активісток Галина Шергіна. Вона пояснила, що за допомогою публічних заходів вони борються з корумпованими чиновниками і так званими "перевертнями в погонах". А відео записали спеціально для прямої лінії з президентом, оскільки їх письмові звернення не були розглянуті.

Після рішення суду в томському відділенні руху "Відкрита Росія" заявили, що заплатять штраф за пенсіонерку. Раніше штрафи інших учасниць акції були оплачені за рахунок пожертв городян.

Першою, що отримала штраф за порушення правил проведення масового заходу, стала 57-річна Галина Шергіна, їй був призначений штраф в розмірі 20 тисяч рублів.