У Росії двоє поліцейських продавали наркотики, щоб покращити статистику відділу
Поліцейські розкривали злочини, які самі організовували.
Двоє співробітників Томського лінійного відділу МВС Росії засуджені Радянським районним судом за те, що для підвищення статистичних показників штучно організовували злочини, а потім їх «розкривали», передає Tomsk.ru.
Щодо співробітників поліції було порушено кримінальну справу за перевищення посадових повноважень і «незаконне виробництво, збут або пересилання наркотичних засобів».
Читайте такожУ Росії група поліцейських зламала ногу футбольному вболівальнику
Як було встановлено, засуджені в цілях підвищення статистики організували схему незаконного збуту наркотичних засобів через підставну особу, а в подальшому «розкривали» штучно створені злочини.
21 вересня 2017 суд засудив колишніх поліцейських до 12 років позбавлення волі кожного, з відбуванням у виправній колонії суворого режиму, з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах Російської Федерації терміном на п'ять років, з позбавленням звання.
Як повідомляв УНІАН, у серпні в центрі Москви за проституцію затримали поліцейську.