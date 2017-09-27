У Росії двоє поліцейських продавали наркотики, щоб покращити статистику відділу

Двоє співробітників Томського лінійного відділу МВС Росії засуджені Радянським районним судом за те, що для підвищення статистичних показників штучно організовували злочини, а потім їх «розкривали», передає Tomsk.ru.

Щодо співробітників поліції було порушено кримінальну справу за перевищення посадових повноважень і «незаконне виробництво, збут або пересилання наркотичних засобів».

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Як було встановлено, засуджені в цілях підвищення статистики організували схему незаконного збуту наркотичних засобів через підставну особу, а в подальшому «розкривали» штучно створені злочини.

21 вересня 2017 суд засудив колишніх поліцейських до 12 років позбавлення волі кожного, з відбуванням у виправній колонії суворого режиму, з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах Російської Федерації терміном на п'ять років, з позбавленням звання.

Як повідомляв УНІАН, у серпні в центрі Москви за проституцію затримали поліцейську.