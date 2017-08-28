У центрі Москви за проституцію затримали поліцейську

У центрі столиці затримали співробітницю поліції за підозрою у занятті проституцією. Про це Агентству міських новин "Москва" повідомило джерело в правоохоронних органах.

Як розповів співрозмовник агентства, на вул. Велика Ординка поліцейські за підозрою в занятті проституцією затримали мешканку Саратовської області 1985 року народження. "У ході особистого огляду при понятих у жінки в сумочці було виявлено велику кількість контрацептивів, засоби інтимного призначення й посвідчення співробітника МВС Росії. Сама жінка заявила, що вона - співробітниця поліції", - сказало джерело.

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Він додав, що у ході перевірки з'ясувалося, що затримана - чинний співробітник поліції. Проводяться подальші розгляди.

Як розповіли у прес-службі саратовської поліції, в ГУ МВС Росії по Саратовській області проводиться службова перевірка після затримання в Москві співробітниці МУ МВС Росії "Балаковське" Саратовської області, що перебуває у відпустці з догляду за дитиною.

"За результатами перевірки, у разі встановлення вини, співробітницю буде звільнено з ОВС за вчинення проступку, що порочить честь і гідність співробітника поліції", - розповіли у російському відомстві.

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