У Росії звільнили за аморальний проступок вчительку, яка написала школяреві на лобі слово "дурень"

У Санкт-Петербурзі вчителька 684-ї школи, яка написала слово "дурень" на чолі другокласника, була звільнена за вчинення аморального проступку. Про це повідомив представник міського комітету з освіти, передають РИА Новости.

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"За нашою інформацією, зараз йде процедура її (вчительки) звільнення на підставі частини 8 статті 81 Трудового кодексу РФ — розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця за вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, несумісного з продовженням даної роботи", — сказав співрозмовник агентства.

Представник комітету з освіти додав, що "всі ті претензії, які висувала мама хлопчика, підтвердилися". Співрозмовник агентства не зміг уточнити причини вчинку вчительки, зазначивши, що в будь-якому випадку "людина, яка робить такі вчинки, не повиннна працювати в петербурзькій школі".

Як повідомлялося раніше, вчителька однієї з петербурзьких шкіл написала слово «дурень» на чолі восьмирічного школяра. Вона це зробила, тому що діти не звертали уваги на вчителя і малювали «татуювання» маркером на руках.