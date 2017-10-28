Журналістку "Еха Москви" "евакуюють" з РФ після заяв про неї в пропагандистській програмі

Головний редактор «Еха Москви» Олексій Венедиктов заявив, що ведуча радіостанції Ксенія Ларіна виїде з Росії щонайменше на півроку з міркувань безпеки.

Це заяву він зробив в ефірі телеканалу «Дождь», передає «Медуза».

За його словами, Ларіна продовжить вести «деякі свої програми віддалено».

Необхідність «евакуювати Ксенію Ларіну» Венедиктов пояснив заявами про неї в програмі Володимира Соловйова на радіо «Вести FM», зробленими на наступний день після нападу на Тетяну Фельгенгауер. Про які саме заяви йдеться, не уточнюється.

«Я прийняв рішення евакуювати Ксенію Ларіну з країни, і вона покине країну мінімум на півроку, поки їй не буде гарантована безпека, тому що наступний удар ножем у горло може бути після цієї передачі від Соловйова, а він буде підбурювачем», — сказав Венедиктов.

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Венедиктов також заявив, що попросить СК РФ в рамках розслідування нападу на Фельгенгауер допитати журналістів «Росія 24», які в сюжеті про «Ехо Москви» звинуватили її в «роботі на Захід».

Ксенія Ларіна згадувалася щонайменше у двох програмах Володимира Соловйова «Вести FM» 24 жовтня. У них ведучий і його співрозмовники звинуватили Ларіну в наклепі через її допис у фейсбуці «Соловйов дуже хотів, скотина», зроблений після нападу на Фельгенгауер. Гість однієї з програм Армен Гаспарян назвав Ларіну «відвертою сволотою».