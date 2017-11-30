Вулиці Москви залило окропом через аварію на ТЕЦ: понад 2 тисячі будинків залишилися без тепла (фото, відео)
Через аварію на ТЕЦ тимчасово припинена подача тепла до 2 тис. 65 житлових будинків.
Увечері 29 листопада в східному адміністративному окрузі Москви, в районі перетину вулиць Іркутська і Байкальська, стався прорив трубопроводу з гарячою водою діаметром 800 мм
За інформацією центру медицини катастроф, вісім людей постраждали, п'ятеро з них госпіталізовані, передає ТАСС.
В екстрених службах уточнили, що у більшості постраждалих опіки ніг.
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Вночі 30 листопада джерело агентства в екстрених службах міста повідомило, що через аварію тимчасово припинена подача тепла до 2 тис. 65 житлових будинків.
За даними МНС Росії, в зоні зниженого теплопостачання (станом на 01:00 за Києвом) залишалися близько 600 тис. осіб, 30 дитсадків і близько 40 шкіл.
У соцмережах опублікували відео з вулиць, залитих окропом. Судячи по коментарям за кадром, людям доводилося сидіти на машинах, щоб не отримати опіки.
У Москві вибухнула ТЕЦ-23. Весь Східний округ залишився без гарячої води і тепла. За неперевіреними повідомленнями є загиблі. Без тепла залишилися і дитячі сади зі школами pic.twitter.com/3q1lOvzSsJ— Лентач (@oldLentach) 29 листопада 2017 р.