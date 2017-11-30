Медведєв розповів про бідність росіян і визнав "недорозвиненість" економіки РФ
Російський прем'єр заявив, що в РФ за останні кілька років через економічні проблеми кількість бідних людей зросла.
Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв в інтерв'ю російським телеканалам у прямому ефірі назвав бідність кричущою проблемою російської економіки і заявив про необхідність прийняття реальних кроків із боротьби з цим явищем.
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"Бідність - це, звичайно, одна з найбільш кричущих проблем нашої сучасної економіки, і природно, що сама бідність є зворотною стороною недорозвиненості економіки, тому що не може бути ситуації, коли економіка знаходиться в слабкому стані, а бідних взагалі немає. Дуже важливо, щоб ми за рахунок консолідованих зусиль робили реальні кроки, спрямовані на боротьбу з бідністю", – сказав Медведєв, передає ТАСС.
Російський прем'єр додав, що в РФ дійсно за останні кілька років через економічні проблеми кількість бідних людей зросла. Однак це число на сьогодні все одно істотно менше, ніж 10-15 років тому. "Тоді кількість людей, які мали доходи нижче встановленого рівня, вимірювалася цифрою в 30 млн осіб", - сказав Медведєв.
Він підкреслив, що не може бути просто абстрактних закликів боротися з бідністю. "Це абсолютно системна, конкретна робота, яка стосується окремих груп населення. Саме тих, кому треба допомагати", – зазначив Медведєв.