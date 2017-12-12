У Росії з'явилася "патріотична" новорічна ялинка - з Путіним (фото)

У Будинку офіцерів Забайкальського краю РФ нарядили "патріотичну ялинку", разом з іграшками на неї повісили невеликі коробки із зображеннями російських чиновників. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила мешканка Чити Ірина Трофімова.

Читайте такожУ Росії з'явилася двометрова ялинка з гною: майстер розповів про своє ноу-хау (фото)

На новорічній ялинці, зокрема, з'явилися фотографії президента РФ Володимира Путіна, губернатора Забайкальського краю Наталії Жданової, сенатора від Забайкалля Баїра Жамсуєва, спікера крайового парламенту Ігоря Ліханова.

У Будинку офіцерів пояснили, що рішення про вивішування чиновників" "просто пов'язане з добрим і світлим святом", передає FlashSiberia.

Як повідомляв УНІАН, у Росії продають новорічні прикраси з намальованими танками і лускунчиків-бойовиків.