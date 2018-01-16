Зійшло з рук: у Росії підполковник розбив школяреві ніс і зламав зуб за сніжку, кинуту в його позашляховик

Підполковник розміщеного в Петропавловську-Камчатському зенітного ракетного полку Андрій Зайцев безкарно побив школяра, який влучив сніжкою в його машину.

Слідство вважає, що складу злочину у справі не було. Про це у вівторок, 16 січня, повідомляє «Нова газета».

Як зазначає видання, напад стався ще рік тому. 19 січня 2017 року двоє семикласників грали в сніжки, один з них влучив у позашляховик підполковника. Той вийшов з машини і, не звертаючи увагу на вибачення школярів, почав кидати в дітей шматки льоду, а після розбив одному з них обличчя, відкинув у замет і поїхав.

Особу нападника була встановлено протягом декількох днів, на нього завели кримінальну справу за статтею 116 КК РФ («Побої»). Однак в силу її декриміналізації і того, що ударів було два (мінімум для статті — три), її закрили за відсутністю складу злочину.

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В матеріалах справи міститься опис нападу: «(...) Підполковник вийшов із машини, Р. наздогнав, схопив його за куртку і наніс йому один удар кулаком лівої руки в область шиї справа та один удар долонею лівої руки в область носа, спричинивши тілесні ушкодження у вигляді синця носа і відколу емалі першого правого зуба нижньої щелепи».

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Мати школяра заявила журналістам, що у неї вже немає сил продовжувати "марну боротьбу", у зв'язку з чим вона навряд чи буде намагатися залучити підполковника і в адміністративному порядку: так, кримінальну справу закрили, навіть не поставивши її до відома. При цьому, як зазначає видання, в соцмережах була розгорнута кампанія в підтримку Зайцева: того називали «порядною людиною і офіцером».