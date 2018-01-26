У Росії пробили нове соціальне дно: медсестри викинули на вулицю хворого (відео)

З'явився запис, на якому видно, як дві медсестри із сочинської міської лікарні №4 на кріслі-каталці привезли до гаражів чоловіка, поклали його на землю і пішли.

Люди, які бачили це, спробували втрутитися, проте медпрацівники сказали, що пацієнт їм не потрібен, передає "Блокнот-Краснодар".

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Вони додали, що якщо люди так хочуть, то можуть забрати його собі. Перехожі викликали поліцію і швидку допомогу. Медики. які прибули, оглянули чоловіка, погрузили його на каталку й відвезли до тієї ж лікарні №4, звідки його недавно вивезли.

Медсестри, які вивозили чоловіка, пізніше спробували пояснити, що він надійшов до них раніше у стані сильного наркотичного сп'яніння. 25 січня отямився і почав вимагати, щоб його виписали і вивезли у вказане місце, де на нього нібито чекають.

На запис, який з'явився в інтернеті, одразу відреагували місцеві чиновники, розпочато службову перевірку.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді минулого року БДСМ-квест довів росіянина до серцевого нападу.