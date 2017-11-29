БДСМ-квест довів росіянина до серцевого нападу

Житель Казані отримав у подарунок на день народження від коханої сертифікат у квест-кімнату - не в звичайну, а з еротичним підтекстом.

Із собою пара вирішила взяти друзів. Вчотирьох вони й вирушили розважатися, передає KazanFirst.

Квест являв собою проходження випробувань з використанням всіляких дорослих іграшок, в тому числі із серії БДСМ. Молодик спочатку веселився, як і його кохана й друзі, йшов від одного завдання до іншого. Але коли його закували в наручники і почали шмагати в темряві батогами під крики з фільмів жахів, йому стало зле. Причому настільки, що він почав непритомніти.

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Друзі відвезли хлопця до лікарні. До того моменту він вже був роздягнений. А на прийомі у лікаря з'ясувалося, що ключі від наручників загублені. Тому довелося рятувати його ще й від цього.

Медики констатували у молодика сильну перевтому, в результаті чого й стало боліти серце. Напад вдалося зупинити. У подальшому лікарі порадили йому утриматися на деякий час від розваг, пов'язаних з емоційними потрясіннями.