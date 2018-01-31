У Росії постачальник метанолу для "Глоду", який убив 76 людей, відбувся штрафом

Восени 2016 року іркутський підприємець незаконно придбав та зберігав метиловий спирт, який надалі був проданий виробникам "Глоду".

У російському Іркутську суд оштрафував на 250 тисяч рублів чоловіка, який організував незаконне виробництво автомобільної склоомиваючої рідини з використанням метанолу. Проданий з його підприємства метанол також був використаний для виробництва «Глоду», від отруєння яким у 2016 році загинули 76 людей.

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Як повідомляється на сайті Прокуратури Іркутської області, суд визнав чоловіка винним у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 234 КК РФ (незаконний обіг отруйних речовин з метою збуту) та ч. 1 ст. 238 КК РФ (виробництво, зберігання з метою збуту та збут товарів, що не відповідають вимогам безпеки життя і здоров'я споживачів).

В ході судового розгляду встановлено, що восени 2016 р. підсудний незаконно придбав і зберігав в Іркутську отруйний метиловий спирт. За допомогою залучених найманих працівників він виробив для подальшого збуту понад 150 тис. літрів незамерзаючої автомобільної склоомиваючої рідини.

«У ході розслідування п'ятим слідчим управлінням (з дислокацією в місті Новосибірськ) Головного слідчого управління слідчого комітету Росії факту масового отруєння в грудні 2016 року жителів міста Іркутська косметичним засобом «Глід» встановлено, що метиловий спирт, який використовувався для його виробництва, виробникам реалізував працівник підприємства, яким керував засуджений», - зазначено в повідомленні прокуратури.

Нагадаємо, в грудні 2016 року в російському Іркутську сталося масове отруєння підробленим спиртовмісним засобом "Глід", у складі якого виявили смертельно небезпечний метиловий спирт. В результаті отруєння загинули 76 людей.