У Росії заарештували на дев'ять діб студента, який загасив цигарку об ікону

"Сказали, що його не пустять додому, поки не відбудеться суд", - розповіла мати Гришина.

Суд у Краснодарському краї заарештував на дев'ять діб студента Єгора Гришина, затриманого після того, як він загасив цигарку об ікону, повідомили в головному управлінні МВС Росії по регіону.

Як передає Бі-бі-сі, студент був затриманий за статтею про непокору законному розпорядженню співробітника поліції і доставлений у відділ поліції міста Гарячий Ключ. У чому саме полягала непокора поліції, невідомо.

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"За попередніми даними, напередодні 18-річний учень Краснодарського монтажного технікуму опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі фотографії, на яких гасить сигарету об ікону на вході до храму Михайла Архангела станиці Мартанська", - цитує Інтерфакс заяву відомства.

"Проведення перевірки за матеріалами триває. Сьогодні суд призначив дев'ять діб студенту по адміністративному правопорушенню", - додали в поліції.

Мати студента розповіла журналістам, що поліція прийшла в технікум увечері 7 лютого. "Привезли сина в Гарячий Ключ і взяли під варту. Сказали, що його не пустять додому, поки не відбудеться суд. Навіть скупатися не відпустили", - заявила жінка.

У МВС додали, що якщо буде встановлено, що своїми діями затриманий образив почуття віруючих, може бути порушено кримінальну справу.

Фотографія, на якій зараз проводиться перевірка, була опублікована в Instagram Гришина на цьому тижні. Після скандалу студент видалив її і заявив, що це був фотомонтаж.

Відповідно до російського кримінального кодексу, образа почуттів віруючих на території храму карається позбавленням волі на строк до трьох років.

Як повідомляв УНІАН, раніше засуджений за ловлю покемонів у храмі росіянин розповів, що процес "неабияк розорив" його.