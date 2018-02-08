Скріпи тріснули: у Росії підліток опублікував фото, як він гасить сигарету об ікону

Після того, як перевіркою публікації зайнялася поліція, підліток видалив свій інстаграм і заявив, що це був фотомонтаж.

Краснодарська поліція почала перевірку після того, як в соцмережах з'явилася фотографія, на якій підліток гасить сигарету об ікону. За Кримінальним кодексом РФ за образу почуттів віруючих на території храму загрожує до трьох років позбавлення волі.

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Як повідомляє Meduza, знімок був опублікований в інстаграмі 18-річного Єгора Гришина. На ньому молодий чоловік гасить сигарету об ікону на огорожі храму святого архангела Михаїла у станиці Мартанскій (частині міста Гарячий Ключ). Гришин незабаром після публікації видалив свій інстаграм і заявив, що не оскверняв ікону, а картинка - фотомонтаж.

При цьому настоятель храму ієрей Димитрій розповів, що дійсно помітив "опік на лику святого архангела Михаїла". У Катеринодарській єпархії додали, що хотіли б поговорити з підлітком, щоб зрозуміти причини його вчинку.

Як повідомляв УНІАН, раніше засуджений за ловлю покемонів у храмі росіянин розповів, що процес "неабияк розорив" його.