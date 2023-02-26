Громадяни країни-агресора зазначили, що це просто "ганьба".

Російська пропаганда залучила "важку артилерію" для того, щоб "нейтралізувати" нові санкції Європейського Союзу проти РФ. Цього разу санкції "закликав" та артист цирку Амаяк Акопян.

Як повідомляє "КП", циркача покликали заспокоїти народ на тлі нових санкцій. Той спробував це зробити "заклинання" із дивним змістом

"Ахалай-махалай, санкции сжигай", - заявив ілюзіоніст.

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Втім, "заклинання" росіяни не оцінили. У коментарях до новини більшість з них підняли на сміх цю новину. Росіяни називають ілюзіоніста "важкою артилерією" та вважають, що його закликання - ганьба.

"Пророки" на росТБ

Останнім часом в РФ вдалися до тактики зомбування населення через магів, екстрасенсів та інших шахраїв. Раніше такі "експерти" у прямому ефірі федерального каналу переконували росіян, що їхня країна стане "оазисом світла", а України не буде.

Зовсім нещодавно в ефірі одного з федеральних каналів з'явився двірник, до якого "прийшла Ванга". Замість того, щоб відправити чоловіка до психіатра, російська пропаганда запросила його гостем в одне з ток-шоу.

До речі, афганський математик на росТБ з'являється щонайменше вдруге. Перед цим в ефірі одного з федеральних каналів афганський "пророк", якого видають за "посланника Ванги", нібито "напророчив" наближення падіння Європейського Союзу.

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