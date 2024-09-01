'Апаратний' фактор: роспропаганда придумала, чому в Москві краща ППО, ніж в інших регіонах

Росіян переконують, що нібито чудово спрацювала мерія.

Росіяни починають обурюватися, чому Москву охороняє потужне ППО, а системи в інших регіонах не здатні впоратися з українськими безпілотниками. На тлі сьогоднішніх ударів по ГРЕС та НПЗ суспільне обурення посилилося.

Як пише Defense Express, російські пропагандисти та прокремлівські блогери по-різному пояснюють, чому російська ППО неоднорідна у всіх регіонах. Російський блогер Fighterbomber, близький до ВПС РФ, заявив, що влучання навіть одного дрона в об’єкт – це критичніший результат, аніж заяви росіян про збиття навіть 100 БПЛА. Він заявив, що можна лише дискутувати про ступінь ураження того чи іншого об’єкта.

Інший ресурс пише, що порівняно з іншими регіонами, протиповітряна оборона Москви показала сьогодні кращий результат у відбитті атаки українських БПЛА, порівняно з іншими регіонами РФ.

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Але пропагандисти запевняють, що зіграв скоріше політичний, чи то пак "апаратний" фактор. Начебто під час однієї з нарад щодо забезпечення ППО військові РФ назвали умовну кількість "N" засобів, необхідну для надійного прикриття. Мер Москви Сергій Собянін, користуючись апаратним впливом, зміг вибити кількість засобів ППО удвічі більше за розрахункову, тобто умовно "2N".

Також мерія Москви нібито забезпечила гарні побутові умови російським зенітникам. Тому і має результат, за якого в Московський НПЗ влучив "всього лише" один дрон-камікадзе, але пожежа на заводі отримала "критичний рівень складності".

Як пише портал, розгортання додаткових засобів протиповітряної оборони в межах Москви стартувало ще весною 2023 року. С-400 та інші засоби ППО розміщувались в межах спальних районів чи навіть в центрі міста. А у вересні минулого року мова пішла взагалі про те, що РФ будує під Москвою аналоги Flakturm й стягує все, включно з арктичними "Панцирями".

Кількість засобів ППО у Москві тримають в таємниці, але їх явно бракує ждя прикриття інших регіонів.

БПЛА у війні РФ проти України - останні новини

Напередодні у РФ залетіли півтори сотні дронів - було атаковано дві ДРЕС та НПЗ у Московській області. Повідомлялося про пожежі "5-го номера складності".

Також УНІАН повідомляв, що зараз українські заводи щомісяця виробляють сотні ударних дронів незначної вартості, порівнюючи з аналогами із Заходу, якими б'ють по РФ.

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