В адміністрації Путіна вимагали менше цитувати, в тому числі, херсонського колаборанта Стремоуса.

ЗМІ груп "Россия сегодня", "Российская газета" та ВГТРК ("Россия-1", "Россия-24", "Радио Россия", радіо "Маяк") отримали вказівки від адміністрації російського диктатора Володимира Путіна менше цитувати тих, хто критикує армію Росії.

Як пише видання "Верстка", тепер ЗМІ потрібно рідше цитувати низку депутатів (глава думського комітету з оборони Андрій Картаполов, депутати-генерали Андрій Гурульов, Віктор Заварзін, Андрій Красов, глава комітету з питань сім'ї, жінок і дітей Ніна Останіна), які потрапили в список "токсичних" через свої висловлювання, що стосуються перебігу війни проти України і часткової мобілізації.

Наприклад, Гурульов після звільнення Лиману від росіян активно критикував міноборони Росії за здачу міста. Зокрема, разом з главою Чечні Рамзаном Кадировим він лаяв командувача центрального військового округу Олександра Лапіна.

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Співрозмовник "Верстки" зазначає, що спочатку "не була вироблена інформаційна стратегія влади, всі коментували, хто на що здатний". Від глави оборонного комітету Держдуми Картаполов, зокрема, звучали заяви про можливі кадрові рішення у зв'язку зі скаргами від мобілізованих.

Вказівки менше цитувати політиків з переліку і робити це тільки якщо "вимагає новинна повістка" роздало Управління з громадських проектів Кремля на чолі з Сергієм Новіковим.

За інформацією видання "Медуза", до списку тих, кого пропагандистським ЗМІ не варто цитувати, потрапив Кирило Стремоусов, херсонський колаборант, про чию загибель стало відомо 9 листопада.

Як Путін зробив військових цапом-відбувайлом

Як писав УНІАН, в кінці вересня – на початку жовтня лідер Чечні Рамзан Кадиров і куратор ПВК "Вагнера" Євген Пригожин звинуватили російське військове командування в нездатності оперативно відреагувати на загострення ситуації на фронті.

Їхні заяви підхопили ток-шоу на федеральних каналах. Критика військового командування вперше почала лунати на всю країну.

Аналітики припускали, що врешті-решт Путін намагатиметься зробити винним у невдачах на війні проти України військове командування. В американському ISW прогнозували, що главу Міноборони РФ Сергія Шойгу зроблять цапом-відбувайлом.

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