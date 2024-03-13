Росіяни переконують, що внаслідок атаки постраждалих немає.

Невідомий безпілотник атакував будівлю Федеральної служби безпеки у Бєлгороді.

Як повідомляє пропагандистський ТАСС з посиланням на оперативні служби, БПЛА врізався у будівлю, але вона нібито отримала мінімальні пошкодження.

"Постраждалих внаслідок атаки безпілотника ЗСУ на будівлю ФСБ у Бєлгороді немає, пошкоджено фасад та вибито вікна", - заявили оперативні служби.

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Водночас губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков про атаку на будівлю ФСБ змовчав. Натомість він заявив, що Бєлгород нібито атакували два безпілотника. Один з них мінімально пошкодив житловий будинок, а інший, за версією Гладкова, впав у річку.

Атаки безпілотників

Як повідомляв УНІАН, вранці невідомі безпілотники атакували нафтовий завод у російській Рязані. Значних пошкоджень зазнала одна з установок.

Як повідомляють російські ЗМІ, кілька безпілотників атакували завод рано вранці 13 березня. Очевидці чули кілька вибухів, а потім побачили стовп густого диму над підприємством.

Натомість вранці 12 березня губернатор Нижегородської області заявив, що дрони атакували "об'єкт паливно-енергетичного комплексу в промзоні" і спровокували пожежу. Про який об'єкт ідеться, він не сказав.

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